  4. Familienbetrieb mit Tradition und Kreativität: Wie ein Kindertraum zum Kürbishof wurde

Ein Kind mit einer Handvoll Samen – und 25 Jahre später ein Hof, der Familien aus der Region anzieht. Wie der Kürbishof Ackendorf zum Treffpunkt für Jung und Alt wurde.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 20.10.2025, 15:20
Auf dem Kürbishof Ackendorf hält die Familie zusammen: Tim Liermann und Frau Lousia mit den beiden Kindern Nelli (4) und Finn (13). Foto: Anna Maria Sternhagen

Ackendorf. - Jedes Jahr im Herbst verwandelt sich der Kürbishof Ackendorf in ein einziges Farbenmeer mit den unterschiedlichsten Figuren. Ob rund, warzig, riesig oder winzig – da ist einfach alles dabei. Was einst mit ein paar Samen begann, ist heute ein Ort, wo Geschichten wachsen.