Ein Kind mit einer Handvoll Samen – und 25 Jahre später ein Hof, der Familien aus der Region anzieht. Wie der Kürbishof Ackendorf zum Treffpunkt für Jung und Alt wurde.

Wie ein Kindertraum zum Kürbishof wurde

Auf dem Kürbishof Ackendorf hält die Familie zusammen: Tim Liermann und Frau Lousia mit den beiden Kindern Nelli (4) und Finn (13).

Ackendorf. - Jedes Jahr im Herbst verwandelt sich der Kürbishof Ackendorf in ein einziges Farbenmeer mit den unterschiedlichsten Figuren. Ob rund, warzig, riesig oder winzig – da ist einfach alles dabei. Was einst mit ein paar Samen begann, ist heute ein Ort, wo Geschichten wachsen.