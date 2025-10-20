Familienbetrieb mit Tradition und Kreativität Wie ein Kindertraum zum Kürbishof wurde
Ein Kind mit einer Handvoll Samen – und 25 Jahre später ein Hof, der Familien aus der Region anzieht. Wie der Kürbishof Ackendorf zum Treffpunkt für Jung und Alt wurde.
Aktualisiert: 20.10.2025, 15:20
Ackendorf. - Jedes Jahr im Herbst verwandelt sich der Kürbishof Ackendorf in ein einziges Farbenmeer mit den unterschiedlichsten Figuren. Ob rund, warzig, riesig oder winzig – da ist einfach alles dabei. Was einst mit ein paar Samen begann, ist heute ein Ort, wo Geschichten wachsen.