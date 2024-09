Das diesjährige „Heimatshoppen“ und der große Herbstmarkt in Gardelegen finden in den Herbstferien statt. Und Besucher können sich auf ungewöhnliche Angebote freuen.

Zum Heimatshoppen mit großem Herbstmarkt laden Wirtschaftsförderin Jessica Richter (rechts) und Lea Weisbach am 10. Oktober in die Innenstadt ein.

Gardelegen/VS. - In der Gardelegener Innenstadt ist am 10. Oktober was los! Besucher können sich ab 8 Uhr auf mehr als 30 regionale Händler mit einer Vielzahl herbstlicher Angebote, handgefertigter Produkte und besonderer regionaler Spezialitäten freuen.

Die Veranstaltung in Kooperation mit der IHK Magdeburg bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Vorteile des Einkaufens abseits des Online-Handels zu entdecken und den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Kunden können „Gardelegen Stadtgutscheine“ einlösen oder etwa den regionalen Handel mit dem Kauf eines Stadtgutscheins in der Tourist-Information oder Volksbank Gardelegen zu unterstützen. Wirtschaftsförderin Jessica Richter dazu: „Durch den Einkauf vor Ort fördern wir lokale Arbeitsplätze, tragen zum Umweltschutz bei und beleben unsere Stadt.“

Kostenfreie Stadtführung zeigt „Gardelegen erotisch“

Neben den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten wird den Besuchern auch ein kulturelles Highlight geboten: Eine kostenfreie Stadtführung mit dem Titel „Gardelegen erotisch“. Bei einem Spaziergang geht es zu den schlüpfrigen Orten in der Innenstadt. Die Führung beginnt um 16.30 Uhr am Roland.

Außerdem haben alle Besucher des Heimatshoppen-Aktionstages die Möglichkeit, an einem landesweiten Gewinnspiel teilzunehmen. Bis zum 10. November können Kunden mit ihrem Einkauf nicht nur den regionalen Handel stärken, sondern auch tolle Preise gewinnen. Pro Person kann ein Kassenbon beziehungsweise ein Wochenmarkt-Handzettel mittels QR-Code online hochgeladen werden.

Hauptpreis ist ein dreitägiger Aufenthalt für zwei Personen im Hotel Jagdschloss Letzlingen, weitere Preise sind unter anderem eine Stadtführung in Quedlinburg, Familienkarten fürs Stendaler Winckelmann-Museum, den Märchenpark in Salzwedel, den Zoo in Aschersleben und fürs Rosarium in Sangerhausen.

Lesen Sie auch: Wettbewerb: Mit Waschbär in der Bratwurst zu den kulinarischen Sternen (volksstimme.de)

Von frischen Produkten über handwerkliche Unikate bis hin zu herbstlichen Angeboten bietet der große Herbstmarkt zusätzlich zu den Wochenmarktangeboten am 10. Oktober viele Gelegenheiten, sich mit regionalen Waren zu versorgen. Mit dabei sind Stände mit herbstlicher Deko aus Holz, Keramik und Ton, Trockenfloristik, ein Bücherstand und natürlich zahlreiche kulinarische Angebote. Besonderheit beim Herzhaften: Es wird Waschbär-Bratwurst geben.

Wer noch mit einem Stand dabei sein möchte, kann sich bei Hagen Pohlan unter den Kontaktdaten hagen.pohlan@gardelegen.de oder telefonisch unter 03907/6519 anmelden.