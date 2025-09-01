Gardelegener Fliegerklub präsentiert viele Neuerungen. Dazu gehört auch das Projekt „Pilot für einen Tag“ sowie eine Pilotenausbildung für Menschen mit Handicap.

Vor Ort waren auch die Gardelegener Oldtimer-Freunde mit ihren schmucken Fahrzeugen.

Gardelegen/VS. - Zahlreiche Besucher erlebten ein Flugplatzfest mit zahlreichen Attraktionen zum Schauen, Staunen, Mitmachen und Ausprobieren. Auch wer nicht dabei war, sah die Flieger am blauen Himmel mit ihren Kunstflugvorführungen oder einfach bei den Rundflügen über der Stadt. Am Sonntagabend verabschiedete sich dann die Antonow, der Doppeldecker aus Ballenstedt, der über die Region in Richtung Heimat flog. Doch es gab noch viel mehr zu bestaunen.