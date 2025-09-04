Veranstaltungstipp im Harzkreis Feuerwehr Hessen lädt zum Tag der offenen Tür und zum Dorfflohmarkt
Am Sonntag, 7. September, öffnet sich in Hessen (Stadt Osterwieck) nicht nur die Tür der Feuerwehr, sondern auch die von über 72 Privatleuten. Das Fallsteindorf lädt zum Tag der offenen Tür in die Ortswehr und gleichzeitig zum Dorfflohmarkt. Was es alles Neues zu bestaunen gibt.
04.09.2025, 14:00
Hessen. - Am Sonntag, 7. September, öffnet sich mehr als eine Tür in Hessen (Harzkreis). Der Osterwiecker Ortsteil veranstaltet von 10 bis 15 Uhr einen Dorfflohmarkt. In diesem Zeitraum öffnet auch das Feuerwehrgerätehaus im Fallsteindorf seine Pforten für einen Tag der offenen Tür. Da gibt es allerhand zu entdecken, kündigt André Bindseil-Almes an.