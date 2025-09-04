Am Sonntag, 7. September, öffnet sich in Hessen (Stadt Osterwieck) nicht nur die Tür der Feuerwehr, sondern auch die von über 72 Privatleuten. Das Fallsteindorf lädt zum Tag der offenen Tür in die Ortswehr und gleichzeitig zum Dorfflohmarkt. Was es alles Neues zu bestaunen gibt.

Feuerwehr Hessen lädt zum Tag der offenen Tür und zum Dorfflohmarkt

Die Baumpflanzchallenge 2025 ist geschafft: Hessens Wehrleiter André Bindseil-Almes (links) und Ortsbürgermeister Hans-Werner Goy reichen sich über dem neuen Apfelbaum die Hände. Mit ihnen freut sich der Feuerwehrnachwuchs: Max Nehrig, Stella Almes und Lukas Schulz (von links).

Hessen. - Am Sonntag, 7. September, öffnet sich mehr als eine Tür in Hessen (Harzkreis). Der Osterwiecker Ortsteil veranstaltet von 10 bis 15 Uhr einen Dorfflohmarkt. In diesem Zeitraum öffnet auch das Feuerwehrgerätehaus im Fallsteindorf seine Pforten für einen Tag der offenen Tür. Da gibt es allerhand zu entdecken, kündigt André Bindseil-Almes an.