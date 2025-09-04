weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Feuerwehr-Einsatz bei Brand in Zerbst: Mann schwer verletzt im Krankenhaus

Feuerwehreinsatz Gebäudebrand mitten in Zerbst: Bewohner wird schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Inmitten der dicht bebauten Zerbster Friedensallee brannte am Mittwochabend ein Gebäude. Ein Mann erlitt Verbrennungen.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 04.09.2025, 13:50
In Zerbst brannte am Mittwochabend (3. September) auf einem der Hinterhöfe ein Gebäude. Lichterloh schlugen die Flammen heraus.
In Zerbst brannte am Mittwochabend (3. September) auf einem der Hinterhöfe ein Gebäude. Lichterloh schlugen die Flammen heraus. Foto: Steffen Schneider

Zerbst - Eine dunkle, dichte Rauchsäule zog am Mittwochabend über Zerbst. In der dicht bebauten Friedensallee mitten in der Stadt stand ein Hintergebäude lichterloh in Flammen und drohte auf das nahe Wohnhaus überzugreifen. Wäre das geschehen, hätte womöglich ein Inferno gedroht.