Groß Rosenburgs geheimnisvolle Erntekrone

Die aktuelle Erntekrone besteht aus 7.500 Bündeln Getreide. Erst beim Landeserntedankfest in Magdeburg wird sie öffentlich gezeigt.

Die Rosenburger Kreativfrauen gestalten die Erntekrone '25. Sehr viel mehr als ein Gruppenfoto ist allerdings nicht erlaubt. Des „Geheimnisses“ und der „Überraschung“ wegen. Die halb fertige Krone im Hintergrund ist durch Gardinen geschützt, damit die Vögel sich nicht verlustieren.

Groß Rosenburg. - „Aber noch nicht im Ganzen fotografieren und veröffentlichen!“ Diese unmissverständliche Ansage von Susanne Fiedler kommt wie aus der Pistole geschossen. Man hört ein halbes Dutzend Ausrufezeichen. Die Chefin des Rosenburger Hof gehört zu jenen Kreativfrauen, die sich gegenwärtig ein bisschen wie die Lichtmess-Männer von Glinde gebärden: Was hinter unseren Mauern passiert, erblickt erst das Licht der Öffentlichkeit wenn wir es sagen! Der Überraschung wegen.