weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Lieferschwierigkeiten: Hotel Schöne Altmark: Eröffnung verschiebt sich

Lieferschwierigkeiten Hotel Schöne Altmark: Eröffnung verschiebt sich

In Kalbe wird der Wiedereröffnung des Hotels an der Ecke Vahrholzer Straße/Ernst-Thälmann-Straße entgegengefiebert. Doch der eigentliche Termin ist nicht zu halten.

Von Cornelia Kaiser 21.02.2026, 06:00
Die neuen Hotelschilder hängen bereits seit einigen Wochen an der Beherbergungsstätte, die demnächst wieder eröffnet werden soll.
Die neuen Hotelschilder hängen bereits seit einigen Wochen an der Beherbergungsstätte, die demnächst wieder eröffnet werden soll. Foto: Cornelia Kaiser

Kalbe - Sie hatten es sich fest vorgenommen. Doch die künftigen Betreiber des Kalbenser Hotels Schöne Altmark werden den ursprünglich avisierten Eröffnungstermin Anfang März nicht halten können. Das hat Müjgan Neiro, die Geschäftsführerin jener Hotelgruppe mitgeteilt, in deren Auftrag bereits seit geraumer Zeit Renovierungsarbeiten in der Beherbergungsstätte an der Ecke Vahrholzer Straße/Ernst-Thälmann-Straße erfolgen. Mit ihren 41 Zimmern ist sie die größte ihrer Art in der Region.