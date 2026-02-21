In Kalbe wird der Wiedereröffnung des Hotels an der Ecke Vahrholzer Straße/Ernst-Thälmann-Straße entgegengefiebert. Doch der eigentliche Termin ist nicht zu halten.

Die neuen Hotelschilder hängen bereits seit einigen Wochen an der Beherbergungsstätte, die demnächst wieder eröffnet werden soll.

Kalbe - Sie hatten es sich fest vorgenommen. Doch die künftigen Betreiber des Kalbenser Hotels Schöne Altmark werden den ursprünglich avisierten Eröffnungstermin Anfang März nicht halten können. Das hat Müjgan Neiro, die Geschäftsführerin jener Hotelgruppe mitgeteilt, in deren Auftrag bereits seit geraumer Zeit Renovierungsarbeiten in der Beherbergungsstätte an der Ecke Vahrholzer Straße/Ernst-Thälmann-Straße erfolgen. Mit ihren 41 Zimmern ist sie die größte ihrer Art in der Region.