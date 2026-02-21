Fröhliche Stimmung, 168 Teilnehmende, heiße Getränke und spannende Quizrunden begleiten die winterliche Tour durch die Ohreniederung – bis zum großen Finale bleibt offen, wer am Ende triumphiert.

Bei strahlendem Kaiserwetter starten 168 Wanderfreunde vom Begegnungszentrum in die 16. Bülstringer Grünkohlwanderung in Richtung Ohreniederung.

Bülstringen - Bereits zum 16. Mal machten sich die Bülstringer und zahlreiche Gäste auf den Weg zur traditionellen Grünkohlwanderung. Bei strahlendem Winterwetter führte die Route auf Einladung des Heimatvereins Bülstringen in die Ohreniederung Richtung Satuelle.

„Bei Kaiserwetter ging es um 10 Uhr vom Begegnungszentrum mit 168 Wanderern los“, berichtete Denis Zabel vom Heimatverein Bülstringen. Die große Beteiligung zeige deutlich: Die beliebte Tradition ist aus dem Veranstaltungskalender des Ortes längst nicht mehr wegzudenken. Es sei ein Ausflug, der einmal mehr Gemeinschaft, Bewegung und gute Laune miteinander verband.

Starke Beteiligung bei der Bülstringer Winterwanderung

Zu den Wanderern zählten viele auswärtige Besucher. Und genau damit hat der Verein sein Ziel erreicht, all jene zu vereinen, die gern wandern und sich für die Geschichte der Region interessieren.

Lesen Sie auch: Ein neues Wahrzeichen für Bülstringen

Unterwegs legten die Wanderfreunde zwei wohlverdiente Stopps ein. Dort konnten sich alle mit deftigen Schmalzstullen sowie heißem Glühwein und Tee stärken. Doch nicht nur der Körper wurde versorgt – auch die grauen Zellen waren gefragt. Der Heimatverein hatte wieder knifflige Quizfragen vorbereitet.

Zur Grünkohlkönigin 2026 gekrönt: Karin Kalberlah setzte sich beim Quiz durch. Mit ihr freuen sich Thomas Langer (l.) und Denis Zabel vom Heimatverein Bülstringen. Foto: Heimatverein Bülstringen

Gegen 12 Uhr kehrte die fröhliche Wandergruppe geschlossen zum Begegnungszentrum zurück. Dort wartete bereits der kulinarische Höhepunkt: frisch servierter Grünkohl mit Knackern und Würstchen sowie süßer Milchreis für den Nachtisch.

Kulinarische Highlights und knifflige Quizfragen unterwegs

Besonders spannend wurde es bei der Auswertung des Quiz. Den Titel der diesjährigen Grünkohlkönigin sicherte sich Karin Kalberlah, die die meisten Fragen richtig beantwortete und damit ihr Wissen unter Beweis stellte. Karin Kalberlah darf nun ein Jahr lang die heiß begehrte Krone und das Zepter tragen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlitten statt Sattel: Winterliche Glücksmomente auf dem Reiterhof in Bülstringen

Mit guter Stimmung, vollen Tellern und einer neuen Grünkohlkönigin endete die 16. Auflage der beliebten Winterwanderung – und viele Teilnehmer dürften sich schon jetzt auf die nächste Runde im kommenden Jahr freuen.