Freilaufende Hunde haben in der Region Kalbe für Aufregung gesorgt. Das Ordnungsamt der Stadt hätte gern zeitnah Kenntnis davon erhalten.

Freilaufende Hunde können Angst machen, besonders wenn es sich nicht um so niedliche Exemplare wie diese beiden Jungtiere handelt.

Kalbe - Ein Vorfall mit zwei freilaufenden Hunden hat in der Region Kalbe für Aufregung gesorgt. Der Redaktion ist ein Foto zugespielt worden, das offensichtlich aus einem fahrenden Auto heraus gemacht und anschließend im Internet veröffentlicht worden ist, das aber an dieser Stelle aus urheberrechtlichen Gründen nicht abgebildet werden kann.