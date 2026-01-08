Vorfall nahe Kalbe Hunde laufen auf Landstraße zwischen fahrenden Autos umher
Freilaufende Hunde haben in der Region Kalbe für Aufregung gesorgt. Das Ordnungsamt der Stadt hätte gern zeitnah Kenntnis davon erhalten.
Aktualisiert: 08.01.2026, 21:51
Kalbe - Ein Vorfall mit zwei freilaufenden Hunden hat in der Region Kalbe für Aufregung gesorgt. Der Redaktion ist ein Foto zugespielt worden, das offensichtlich aus einem fahrenden Auto heraus gemacht und anschließend im Internet veröffentlicht worden ist, das aber an dieser Stelle aus urheberrechtlichen Gründen nicht abgebildet werden kann.