EIL:
Jahreshauptversammlung Unfälle auf A14 und lang andauernde Brände: Welsleber Feuerwehr zieht Bilanz
Verkehrsunfälle auf der Autobahn 14, lang andauernde Brandeinsätze, viel Ausbildung und eine Versammlung, mit spürbar anderem Charakter. Die Ortsfeuerwehr Welsleben zog auf ihrer Jahreshauptversammlung Bilanz.
09.01.2026, 15:00
Welsleben. - Schon bevor die eigentliche Jahreshauptversammlung der Welsleber Feuerwehr begann, war klar: Dieser Abend fühlte sich anders an als in den vergangenen Jahren. Kein Blick auf Einsatzfahrzeuge, keine eng gestellten Stuhlreihen in der Fahrzeughalle, keine „Kinobestuhlung“.