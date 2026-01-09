Verkehrsunfälle auf der Autobahn 14, lang andauernde Brandeinsätze, viel Ausbildung und eine Versammlung, mit spürbar anderem Charakter. Die Ortsfeuerwehr Welsleben zog auf ihrer Jahreshauptversammlung Bilanz.

Welsleben. - Schon bevor die eigentliche Jahreshauptversammlung der Welsleber Feuerwehr begann, war klar: Dieser Abend fühlte sich anders an als in den vergangenen Jahren. Kein Blick auf Einsatzfahrzeuge, keine eng gestellten Stuhlreihen in der Fahrzeughalle, keine „Kinobestuhlung“.