Wenn in einem kleinen Dorf wie Dolchau mehrere Einsatzwagen der Polizei stehen, fällt das auf. Am Donnerstag war das der Fall. Denn die Beamten leisteten Amtshilfe.

Dolchau - In Dolchau hat es am Donnerstag einen weiteren Einsatz wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gegeben. Dabei hat das Veterinäramt des Altmarkkreises erneut Amtshilfe von der Polizei erhalten, die mit mehreren Beamten vor Ort war.