weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Einsatz in Dolchau: Hunde nicht argerecht gehalten: Veterinäramt schreitet ein

Einsatz in Dolchau Hunde nicht argerecht gehalten: Veterinäramt schreitet ein

Wenn in einem kleinen Dorf wie Dolchau mehrere Einsatzwagen der Polizei stehen, fällt das auf. Am Donnerstag war das der Fall. Denn die Beamten leisteten Amtshilfe.

Von Cornelia Kaiser 04.12.2025, 17:00
Die Polizei leistet Amtshilfe für das Veterinäramt in Dolchau.
Die Polizei leistet Amtshilfe für das Veterinäramt in Dolchau. Foto: Cornelia Kaiser

Dolchau - In Dolchau hat es am Donnerstag einen weiteren Einsatz wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gegeben. Dabei hat das Veterinäramt des Altmarkkreises erneut Amtshilfe von der Polizei erhalten, die mit mehreren Beamten vor Ort war.