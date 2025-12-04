Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer im Bereich Bahnhofstraße und Hopfenstraße in Gardelegen ist Stadtrat Ulrich Scheffler besorgt, weil ein Schild nicht dort steht, wo es stehen sollte.

Ein Schild, das erst verschwindet und dann an der falschen Stelle steht

Im Juli wurde bei einem Unfall auf der Hopfenstraße eine Frau schwerverletzt, sie hatte einen Autofahrer übersehen.

Gardelegen. - Die Sicherheit auf der Hopfenstraße – immer mal wieder ein Thema in Gardelegen. Erst im Juli war dort eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Stadtrat Ulrich Scheffler sprach am Montag vor den Gardelegener Stadtvertretern ein Problem mit einem Verkehrsschild in diesem Bereich an.