Im Arneburger Industriepark dürfen keine Windräder gebaut werden. Mit dieser Grundsatz-Entscheidung setzen die Gemeinderäte eine Millionen-Investition und 350 neue Arbeitsplätze aufs Spiel. Die Volksstimme hat exklusiv mit dem Geschäftsführer gesprochen.

Ohne Windräder keine Gewächshäuser? Tomatenfarm mit 350 Jobs im Kreis Stendal gerät ins Wanken

Ein junges Unternehmen will in Arneburg Gewächshäuser bauen, in denen 20.000 Tonnen Tomaten pro Jahr produziert werden sollen.

Arneburg. - Die Absage an neue Windräder in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark wird zur Zerreißprobe für ein riesiges Industrievorhaben bei Arneburg. Von der Entscheidung der Gemeinderäte gegen den Bau weiterer Anlagen (die VS berichtete) ist das junge Unternehmen Altmark Gemüse GmbH betroffen, das im Gewerbegebiet an der Elbe Gewächshäuser für Gemüse bauen möchte. Geschäftsführer Georg Czerny erklärt, was das Votum für den Betrieb mit über 350 geplanten Arbeitsplätzen bedeutet.