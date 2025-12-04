12 Millionen Euro für die Sanierung der Wischelandhalle Seehausen. Das erscheint der Stadt und Baukundigen viel zu teuer. Einzelne Posten sollen nun auf den Prüfstand.

Nur eingeschränkt nutzbar: Die Wischelandhalle Seehausen (Altmark), ein Nachwendebau, ist zum Sorgenkind von Stadt und Landkreis Stendal geworden.

Seehausen. - „Zustand besser als erwartet“, so konnte Volksstimme gerade über die Sporthalle der Sekundarschule Osterburg berichten – in Seehausen träumt man von so einer Aussage über die Wischelandhalle. Knapp ein halbes Jahr, nachdem rund 200 Leute trotz Regen und Sturms für den Erhalt ihres „Wischedoms“ demonstriert haben, „heißt es bei uns noch still ruht der See“.