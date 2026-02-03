Eine technische Störung am Stromabnehmer stoppte den IC 548 zwischen Gardelegen und Mieste. Rund 450 Fahrgäste mussten auf freier Strecke in einen Ersatzzug umsteigen. Die Strecke Berlin–Hannover war stundenlang gesperrt.

IC 548 von Berlin nach Essen bleibt stundenlang bei Gardelegen liegen

Ein IC musste einen mehrstündigen Halt auf freier Strecke machen.

Gardelegen - Eine Havarie sorgte für einen unfreiwilligen, mehrstündigen Halt des IC 548 auf seiner Fahrt von Berlin nach Essen auf freier Strecke zwischen Gardelegen und Mieste unweit von Wernitz. Dort endete gegen 14 Uhr die Fahrt. Der Zug blieb stehen. Vermutlich war eine technische Störung beim Stromabnehmer die Ursache, informierte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Volksstimme-Anfrage. Eine Reparatur vor Ort sei nicht möglich gewesen. Daraufhin sei entschieden worden, einen zweiten Zug zur Verfügung zu stellen, der auf dem Nachbargleis zur Havariestelle fuhr.