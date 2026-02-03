Stillstand ist ein Fremdwort beim Förderverein Schloss Zerbst. Vielfältige Projekte stehen in diesem Jahr an. Die Besucher erwarten einige Neuerungen.

Zerbster Schloss im Aufbruch: Von barockem Fassadenglanz zu neuen Einblicken in fürstliche Schlafzimmer

Eine dringende Maßnahme am Zerbster Schloss könnte dieses Jahr endlich realisiert werden: Der obere Teil des Mittelrisalit des erhaltenen Ostflügels mit seinen Figuren ist äußerst sanierungsbedürftig. Die Substanz bröckelt immer mehr.

Zerbst - Der erhaltene Trakt des Zerbster Schlosses befindet sich derzeit in der Winterpause. Hinter den Kulissen jedoch tut sich einiges. Eine lange ersehnte Sicherungs- und Sanierungsmaßnahme könnte schon bald realisiert werden. Und während Musterachsen künftig das einstige Aussehen der barocken Fassade der Residenz anschaulich widerspiegeln, schreitet im Inneren die Ausgestaltung der Räumlichkeiten voran. Kurzum: Ein spannendes wie vielversprechendes Jahr 2026 liegt vor dem Förderverein Schloss Zerbst.