Ausblick auf 2026 Zerbster Schloss im Aufbruch: Von barockem Fassadenglanz zu neuen Einblicken in fürstliche Schlafzimmer
Stillstand ist ein Fremdwort beim Förderverein Schloss Zerbst. Vielfältige Projekte stehen in diesem Jahr an. Die Besucher erwarten einige Neuerungen.
03.02.2026, 18:45
Zerbst - Der erhaltene Trakt des Zerbster Schlosses befindet sich derzeit in der Winterpause. Hinter den Kulissen jedoch tut sich einiges. Eine lange ersehnte Sicherungs- und Sanierungsmaßnahme könnte schon bald realisiert werden. Und während Musterachsen künftig das einstige Aussehen der barocken Fassade der Residenz anschaulich widerspiegeln, schreitet im Inneren die Ausgestaltung der Räumlichkeiten voran. Kurzum: Ein spannendes wie vielversprechendes Jahr 2026 liegt vor dem Förderverein Schloss Zerbst.