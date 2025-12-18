In der Adventszeit verschwindet in Gardelegen immer wieder Weihnachtsschmuck. Besonders ein gestohlener Türkranz sorgt für große Anteilnahme. Der Diebstahl ist kein Einzelfall.

Der gestohlene Kranz wurde auf Facebook oft geteilt. Mittlerweile ist er wieder aufgetaucht.

Gardelegen. - Absolute Fassungslosigkeit – das war das Erste, was Carmen Stender durch den Kopf ging, als sie ihre Haustür öffnete. Mitten am Tag, am dritten Advent, fehlte dort etwas, das für sie weit mehr war als nur Weihnachtsdekoration: Ihr selbst gebastelter Türkranz war verschwunden – gestohlen.