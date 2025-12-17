weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtssingen 2025 in Magdeburg: Alle Infos zu Event und Livestream

Tickets, Abfahrt, Parkplätze, Regeln Alles übers Weihnachtssingen 2025 im FCM-Stadion in Magdeburg

Das Weihnachtssingen in der Avnet-Arena in Magdeburg ist einer der Höhepunkte in der Vorweihnachtszeit. Was Besucher bei An- und Abfahrt und in der Spielstätte des 1. FC Magdeburg beachten müssen und welches Angebot die Volksstimme an diesem Abend bietet. 

Von rs Aktualisiert: 18.12.2025, 11:06
Das Weihnachtssingen in Magdeburg im Stadion des 1. FC Magdeburg ist mittlerweile Tradition. 2025 findet es am 23. Dezember statt. Für alle, die nicht vor Ort sein können bietet die Volksstimme eine Live-Übertragung. 
Das Weihnachtssingen in Magdeburg im Stadion des 1. FC Magdeburg ist mittlerweile Tradition. 2025 findet es am 23. Dezember statt. Für alle, die nicht vor Ort sein können bietet die Volksstimme eine Live-Übertragung.  Archivfoto: Uli Lücke

Magdeburg. - Das MDCC-Weihnachtssingen erfreut sich auch 2025 wieder einem großen Andrang. Wo es noch Tickets gibt und was zu beachten ist.