Tickets, Abfahrt, Parkplätze, Regeln Alles übers Weihnachtssingen 2025 im FCM-Stadion in Magdeburg
Das Weihnachtssingen in der Avnet-Arena in Magdeburg ist einer der Höhepunkte in der Vorweihnachtszeit. Was Besucher bei An- und Abfahrt und in der Spielstätte des 1. FC Magdeburg beachten müssen und welches Angebot die Volksstimme an diesem Abend bietet.
Aktualisiert: 18.12.2025, 11:06
Magdeburg. - Das MDCC-Weihnachtssingen erfreut sich auch 2025 wieder einem großen Andrang. Wo es noch Tickets gibt und was zu beachten ist.