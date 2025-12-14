weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Feminismus gegen das Patriarchat: Magdeburgerin Zachi: Die Influencerin, die Männer wütend macht – und Frauen stärkt

Feminismus gegen das Patriarchat Magdeburgerin Zachi: Die Influencerin, die Männer wütend macht – und Frauen stärkt

Nicole Zacharias war Lifestyle-Influencerin, bis die Geburt ihres Kindes ihr die Augen öffnete – für die Strukturen des Patriarchats. Heute hat die Magdeburgerin mehr als 220.000 Follower und spricht als Zachi über Feminismus – und wird dafür vor allem von Männern attackiert.

Von Karolin Aertel 14.12.2025, 18:00
Die Magdeburgerin Nicole Zacharias spricht auf Instagram als „Zachi_unplugged“ über patriarchale Strukturen, Frauenhass und digitale Gewalt.
Die Magdeburgerin Nicole Zacharias spricht auf Instagram als „Zachi_unplugged“ über patriarchale Strukturen, Frauenhass und digitale Gewalt. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Herabwürdigungen, Drohungen, sexualisierte Kommentare: Es sind Nachrichten voller Hass, die Nicole Zacharias erreichen. Hass, der sich gegen sie als Frau richtet, gegen Emanzipation und Feminismus. Als „Zachi_unplugged“ spricht die Magdeburgerin auf Instagram über toxische Männlichkeit und die tiefe Verwurzelung des Patriarchats, über Frauenfeindlichkeit und strukturelle Ungleichheit. Mehr als 222.000 Menschen folgen ihrem Account – überwiegend Frauen.