Automobilzulieferer im Harz GAW vor Rettung? So steht es um Zukunft des insolventen Traditionsbetriebs in Wernigerode

Die Insolvenz der Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH (GAW) sorgt für Aufsehen – doch trotz finanzieller Schieflage läuft die Produktion weiter. Wie sicher die 180 Arbeitsplätze bei dem Harzer Automobilzulieferer sind und die Chancen auf einen Neustart stehen.