Automobilzulieferer im Harz GAW vor Rettung? So steht es um Zukunft des insolventen Traditionsbetriebs in Wernigerode

Die Insolvenz der Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH (GAW) sorgt für Aufsehen – doch trotz finanzieller Schieflage läuft die Produktion weiter. Wie sicher die 180 Arbeitsplätze bei dem Harzer Automobilzulieferer sind und die Chancen auf einen Neustart stehen.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 21.11.2025, 12:05
Das Insolvenzverfahren beim Traditionsunternehmen Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode läuft seit Mai. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Die Pleite der Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH (GAW) hat viele Harzer geschockt. Im Mai begann das Insolvenzverfahren beim Automobilzulieferer mit rund 180 Mitarbeitern - die Zukunftsperspektive für den Traditionsbetrieb wird nun langsam klarer.