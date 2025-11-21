Automobilzulieferer im Harz GAW vor Rettung? So steht es um Zukunft des insolventen Traditionsbetriebs in Wernigerode
Die Insolvenz der Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH (GAW) sorgt für Aufsehen – doch trotz finanzieller Schieflage läuft die Produktion weiter. Wie sicher die 180 Arbeitsplätze bei dem Harzer Automobilzulieferer sind und die Chancen auf einen Neustart stehen.
Aktualisiert: 21.11.2025, 12:05
Wernigerode. - Die Pleite der Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH (GAW) hat viele Harzer geschockt. Im Mai begann das Insolvenzverfahren beim Automobilzulieferer mit rund 180 Mitarbeitern - die Zukunftsperspektive für den Traditionsbetrieb wird nun langsam klarer.