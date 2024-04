In Kalbes Party-Location „Unordnungsamt“ treten im April wieder Bands alternativer Musikrichtungen auf. Mit dabei: Yo Diablo, Pivo Panski und die Mary Lee Family Band.

Yo Diablo aus Valencia (Spanien) treten im April im Unordnungsamt in Kalbe auf.

Kalbe/VS/HE. - So wechselhaft wie das berühmte Aprilwetter wird es auch in musikalischer Hinsicht im Unordnungsamt Kalbe in den nächsten Wochen werden.