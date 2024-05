In Dannefeld wird am Pfingstwochenende ein 129 Jahre alter, ganz besonderer Brauch gefeiert.

Dannefeld/VS. - Frühes Aufstehen ist auch in diesem Jahr am Pfingstsonntag, 19. Mai, in Dannefeld Pflicht, denn dann starten wieder die Hunnebrössel ihre Aktionen im Dorf. Los geht es um Punkt 7 Uhr morgens. Treffpunkt ist an der Kirche, teilte der Präsident der Hunnebrössel, Daniel Sobainski, mit.