Die Band „Starsign“ bringt nach mehr als 20 Jahren Pause ihr Album „Silver Linings“ heraus. Präsentiert wird es bei einem Konzert im Gardelegener Schützenhaus am 17. Januar.

In den Fußstapfen von Depeche Mode: Band kehrt auf Bühne zurück

Gardelegen. - Schwarz-Weiß, ein bisschen Industriedesign und natürlich die gewollte Unschärfe im Bild: Beim Stil des Bandfotos von „Starsign“ fühlen sich Anhänger automatisch an den langjährigen Stammfotografen von Depeche Mode, Anton Corbijn, erinnert. Sicher kein Zufall, denn auch musikalisch gehen die Gardelegener Oliver Teßmer und Matthias Blechschmidt ziemlich genau in diese Richtung. Fans dürfen sich im Januar auf ein Konzert der beiden im Schützenhaus freuen. Für sie ist es der erste größere Auftritt nach 20 Jahren.