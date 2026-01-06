Große Neueröffnungen Eisgenuss, Camping und die Idylle an der Elbe: Damit sollen auch 2026 Touristen nach Elbe-Parey gelockt werden
Ob selbstgemachtes Eis in Zerben, Camping in Bergzow oder ein Imagefilm - in Elbe-Parey hat man sich im vergangenen Jahr einiges einfallen lassen, um auch zukünftigt mehr Touristen und Besucher in die Gemeinde an der Elbe zu locken.
Bergzow/Parey/Zerben. - Ein Spaziergang durch die unberührte Natur, eine Radtour entlang der Elbe oder Sehenswürdigkeiten wie die Pareyer Paltrockwindmühle und das Zerbener Schloss besichtigen: Der Tourismus ist ein wesentlicher Faktor in Elbe-Parey.