Große Neueröffnungen Eisgenuss, Camping und die Idylle an der Elbe: Damit sollen auch 2026 Touristen nach Elbe-Parey gelockt werden

Ob selbstgemachtes Eis in Zerben, Camping in Bergzow oder ein Imagefilm - in Elbe-Parey hat man sich im vergangenen Jahr einiges einfallen lassen, um auch zukünftigt mehr Touristen und Besucher in die Gemeinde an der Elbe zu locken.