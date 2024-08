Im Fischerhof Gahrns sitzt man an der sprichwörtliche Quelle ... und es gibt noch mehr Gründe, warum es hier immer voll ist. Was steckt hinter dem Erfolgsgeheimnis des Familienunternehmens?

Gardelegen. - „Lasst uns doch zum Fischer gehn!“ Wenn dieser Satz in der Altmark fällt, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder man schaut bei Fischer Kagel in Arendsee vorbei. Das ist die urige Variante – mit Pappteller und Selbstbedienung. Oder aber man ruft im Gardelegener Fischerhof Gahrns an. Das ist das schicke Pendant. Und tatsächlich sei es jedem geraten, hier vorher anzurufen, denn wer ganz spontan Lust hat, dort essen zu gehen, und von etwas weiter her kommt, sollte sich dann doch lieber vorher erkundigen, ob direkt am Teich auf der Terrasse oder im Fischerhof selbst noch ein Tisch frei ist. Die sind oft genug ausgebucht.