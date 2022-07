In Kalbe bald Camping am Waldrand möglich?

Kalbe - Ein ruhiger Platz direkt am Waldrand mit Blick auf den Sonnenuntergang, ein Stellplatz am Rande eines Feldes direkt neben einem roten Meer aus Mohnblumen – manch einem genügt eine solche Kulisse, um den Urlaub zu genießen. Der Trend beim Campingurlaub gehe dahin, ohne besonderen Luxus die Natur zu erleben. Für diese Art des Reisens und Urlaubmachens bietet die Plattform Alpaca-Camping Stellplätze in Deutschland, Österreich und Italien an. Auch Stellplätze in der Einheitsgemeinde Kalbe könnten über diese Internetplattform beworben und angeboten werden. Steffen Schittler, der diese betreibt, stellte den Mitgliedern des Stadtrats diese Möglichkeit per Videoschalte im Hauptausschuss vor.