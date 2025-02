Generationswechsel im Elektronikfachgeschäft von Ina und Arno Segger in Gardelegen: Hans Höckendorf aus Salzwedel ist der neue Chef. Was hat er für Pläne?

Arno (von links) und Ina Segger konnten für ihr Elektronikfachgeschäft am Aschberg in Gardelegen einen Nachfolger finden. Hans Höckendorf aus Salzwedel hat das Unternehmen übernommen.

Gardelegen. - Viele inhabergeführte Fachgeschäfte und Handwerksbetriebe, die mit oder kurz nach der Wende gegründet wurden, suchen händeringend Nachfolger. Die sogenannten Babyboomer und Unternehmensgründer von einst wollen in den Ruhestand gehen. Das wollen auch Arno Segger und seine Ehefrau Ina. Und das können sie nun frohen Mutes, denn für ihr Geschäft EP:Segger am Aschberg in Gardelegen gibt es einen Nachfolger.