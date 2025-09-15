Die Bauarbeiten an der Goethestraße gehen voran. Durch das neue Inliner-Verfahren werden die Abwasserleitungen erneuert, ohne die originalen Rohre aus dem Boden zu nehmen. Dadurch verkürzt sich nicht nur die Bauzeit, der Personalaufwand und die Kosten. Das Verfahren ist zudem auch klimaschonend.

Foto: Anna Maria Sternhagen