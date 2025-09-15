Geplante Windkraftanlagen im Wald bei Uchtspringe sollen gestoppt werden, bevor die Stadträte in Stendal überhaupt das erste Mal Details erfahren.

Forstbesitzer Mathias von Bredow möchte in dem Wald rund um Uchtspringe neun Windräder errichten, um den Umbau von Kiefern- auf Mischwald zu finanzieren.

Uchtspringe. - Jürgen Schlafke spricht von der „Zerstörung“ des Waldes bei Uchtspringe. Der Stadtrat und Bürgermeister des Stendaler Ortsteils möchte gemeinsam mit Ortschaftsräten, der Salus GmbH und dem Diakoniewerk Wilhelmshof den Bau von Windkraftanlagen im Wald von Uchtspringe verhindern. Die ersten Stadträte hat er auf seiner Seite.