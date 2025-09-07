Wenn die Dunkelheit kommt, dann geht am neuen Radweg bei Kalbe das Licht an. Aber funktioniert es tatsächlich so, wie zur Eröffnung angekündigt wurde?

Der interkommunale Radweg bei Kalbe (Hintergrund) ist mit einem Clever-Light-System ausgestattet worden. Aber funktioniert es tatsächlich?

Kalbe - Bereits mehrfach ist von Bürgern in der Redaktion angefragt worden, warum denn zur Eröffnung des interkommunalen Radweges zwischen Kalbe und Bismark von intelligenter Beleuchtung geschrieben worden sei, wo doch das Licht dort mit Einsatz der Dunkelheit und bis zum Morgen immer dauerhaft brenne. Die Volksstimme leitete diese Anfrage nun an das Bismarker Rathaus weiter, wo alle Fäden bezüglich des Radweg-Baus zusammengelaufen sind. Und von dort kam auch prompt eine ausführliche Antwort.