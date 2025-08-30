In der Hansestadt Gardelegen machen grausame Vorfälle mit Freigänger-Katzen die Runde – die Nachbarschaft reagiert bestürzt.

In Gardelegen kam es in letzter Zeit zu Vorfällen in denen freilaufende Katzen misshandelt wurden.

Gardelegen - Empörung, Wut, Traurigkeit und Tränen – diese Gefühlswelt erlebt aktuell eine Familie aus Gardelegen nach dem Verlust eines lieben, vierbeinigen Familienmitgliedes. Sie hat ihre Katze verloren. Nicht einfach so, weil sie schwer krank oder auch alt war. Diese Katze ist gestorben nach schwerer Misshandlung durch einen bisher noch unbekannten Mitmenschen. Doch das ist nicht der einzige Fall von Tierquälerei in der Hansestadt.