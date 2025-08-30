Mit einem Tritt schwerst verletzt Ist in Gardelegen ein Katzenhasser unterwegs ?
In der Hansestadt Gardelegen machen grausame Vorfälle mit Freigänger-Katzen die Runde – die Nachbarschaft reagiert bestürzt.
30.08.2025, 08:00
Gardelegen - Empörung, Wut, Traurigkeit und Tränen – diese Gefühlswelt erlebt aktuell eine Familie aus Gardelegen nach dem Verlust eines lieben, vierbeinigen Familienmitgliedes. Sie hat ihre Katze verloren. Nicht einfach so, weil sie schwer krank oder auch alt war. Diese Katze ist gestorben nach schwerer Misshandlung durch einen bisher noch unbekannten Mitmenschen. Doch das ist nicht der einzige Fall von Tierquälerei in der Hansestadt.