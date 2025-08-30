Unter dem Motto „Hoffnung schenken, wo Krieg den Alltag bestimmt“ beteiligten sich Dance Factory und Tanztheater Charkiw am Projekt der Europäischen Bildungsstätte.

An dem Projekt „Eine Woche Frieden“ in der Europäischen Jugendbildungsstätte in der Landeshauptstadt Magdeburg nahmen auch die Tänzerinnen der Dance Factory Egeln teil.

Egeln/Magdeburg - „Hoffnung schenken, wo Krieg den Alltag bestimmt“: Unter diesem Motto fand auch in diesem Jahr das Projekt „Eine Woche Frieden“ in der Europäischen Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM) statt. Bereits im Sommer 2024 konnten 50 Kinder und Jugendliche aus der ukrainischen Stadt Charkiw dort für einige Tage dem Kriegsalltag entfliehen und unbeschwerte Stunden erleben.