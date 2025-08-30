Das monatelange Niedrigwasser lässt mitten im Fluss hinter dem mittleren Pfeiler der Eisenbahnbrücke Land entstehen. Die Sandbank ist etwa 30 Meter lang.

Peter Netzeband hat die Barbyer Flagge und ein Hilfspaddel in der Hand, um das sich eine besondere Geschichte rankt. Der Kanu-Abteilungsleiter ermöglichte mit dem Trainerboot diese Volksstimme-Reportage.

Barby. - „Klar, kriegen wir hin. Wir nehmen das Trainerboot“, sagt Peter Netzeband (53). Dem war die Volksstimme-Anfrage vorausgegangen, ob mich mal jemand zur Elbbrücke fahren könnte. Mit dem Boot, freilich. Der Grund: Wie 2018 hat sich hinter dem mittleren Strompfeiler eine imposante Sandbank gebildet.