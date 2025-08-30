weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Elbereport: Wie Robinson auf der Barbyer Elbinsel

Elbereport Wie Robinson auf der Barbyer Elbinsel

Das monatelange Niedrigwasser lässt mitten im Fluss hinter dem mittleren Pfeiler der Eisenbahnbrücke Land entstehen. Die Sandbank ist etwa 30 Meter lang.

Von Thomas Linßner 30.08.2025, 12:00
Peter Netzeband hat die Barbyer Flagge und ein Hilfspaddel in der Hand, um das sich eine besondere Geschichte rankt. Der Kanu-Abteilungsleiter ermöglichte mit dem Trainerboot diese Volksstimme-Reportage.
Peter Netzeband hat die Barbyer Flagge und ein Hilfspaddel in der Hand, um das sich eine besondere Geschichte rankt. Der Kanu-Abteilungsleiter ermöglichte mit dem Trainerboot diese Volksstimme-Reportage. Thomas Linßner

Barby. - „Klar, kriegen wir hin. Wir nehmen das Trainerboot“, sagt Peter Netzeband (53). Dem war die Volksstimme-Anfrage vorausgegangen, ob mich mal jemand zur Elbbrücke fahren könnte. Mit dem Boot, freilich. Der Grund: Wie 2018 hat sich hinter dem mittleren Strompfeiler eine imposante Sandbank gebildet.