Jugendbeirat Gardelegen bereitet Wahlen vor

Titus Willatowski (links, von vorn) und Lara Fehse leiteten die Sitzung des Jugendbeirats Gardelegen am Sonnabend im Haus II der Stadtverwaltung. Im Hintergrund sind Mitglieder und Gäste, die sich per Videokonferenz hinzugeschaltet haben.

Gardelegen - Im Oktober dieses Jahres stehen die turnusgemäßen Wahlen des Jugendbeirats Gardelegen an. In Vorbereitung auf diese berieten die Mitglieder während ihrer Sitzung im Haus II der Stadtverwaltung, in welchem Rahmen diese ausgeführt werden sollten. Zu den anwesenden Mitgliedern und Gästen schalteten sich weitere Vertreter des Jugendbeirats per Video dazu. Unzufrieden ist das Gros mit dem derzeitigen Wahlprozedere.