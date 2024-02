Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe. - Die Künstlerstadt Kalbe muss aktuell ohne hauptamtliche Mitarbeiter auskommen. Da kommt die Unterstützung von Isabel Junger gerade recht. An der Bauhaus-Universität in Weimar studiert sie Medienkultur und spezialisiert sich in den Bereichen Kultur- und Medienwissenschaft. Zusätzlich hat sie medienökonomische Grundlagen erworben und praktische Einblicke in künstlerische Prozesse gewonnen.