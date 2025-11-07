Matthias Alandt, der in der Region Kalbe eine Lackiererei betreibt, will sich betrieblich vergrößern. Die Auftragslage ist gut. Doch noch sind Hürden zu nehmen.

Matthias Alandt in seiner Lackiererei, die sich (noch) in Kalbe befindet.

Kakerbeck/Kalbe - Aufstellung einer Ergänzungssatzung für Kakerbeck: Was da aktuell auf den Tagesordnungen der städtischen Gremien steht und so nüchtern klingt, betrifft bei näherem Hinsehen eine Investition in die Zukunft. Und dieser Herausforderung stellt sich ein junger Unternehmer, der jetzt der Redaktion Rede und Antwort stand.