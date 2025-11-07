Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Radlader-Unfall in Halberstadt: Dreijähriger stirbt – Gutachten soll Hergang klären

Das tragische Unglück, bei dem am 25. Oktober in Halberstadt ein dreijähriger Junge tödlich verletzt worden ist, sorgt vor Ort weiter für Fassungslosigkeit und Fragen: Wie geht es jetzt weiter? Was unternimmt die Staatsanwaltschaft? Und womit muss der Unglücksfahrer rechnen?