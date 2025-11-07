Zum Martinstag am 11. November gibt es auch in Magdeburg eine Reihe von Veranstaltungen für die ganze Familie. Hier starten Umzüge mit Lampions und Laternen.

Mit Lampion und Laterne: Übersicht über Umzüge zum Martinstag in Magdeburg

In Magdeburg gibt es mehrere Umzüge mit Lampion und Laterne.

Magdeburg. - Der 11. November ist traditionell als Martinstag bekannt. An diesem Datum wird an den heiligen Martin von Tours erinnert, der einst seinen Mantel erst mit dem Schwert und dann mit einem Obdachlosen geteilt hat. Gefeiert wird dies oft mit Umzügen - auch in Magdeburg.