Anschlag auf Weihnachtsmarkt Prozessbeginn gegen den Attentäter von Magdeburg: Wir berichten live

Der Attentäter Taleb A. vom Magdeburger Weihnachtsmarkt steht ab 10. November 2025 vor Gericht . Die Volksstimme schaltet einen Live-Ticker zum Prozessbeginn.

Von Rainer Schweingel, Ivar Lüthe und Sabine Lindenau 07.11.2025, 10:00
Ein Feuerwehrmann geht über die Gasse, durch die der Attentäter am 20. Dezember 2024 auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg raste.
Ein Feuerwehrmann geht über die Gasse, durch die der Attentäter am 20. Dezember 2024 auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg raste. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Magdeburg. - Dutzende Richter, Staatsanwälte und Rechtsbeistände, mehr als 100 Nebenkläger und mindestens 41 Prozesstage bis März 2026: Am Montag, 10. November 2025, beginnt in Magdeburg der Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt Taleb A.