Kalbe kann nun doch auf Chance auf Förderung für den Neubau hoffen

Der bisherige Standort des Gerätehauses an der Schulstraße in Kalbe ist nicht ausreichend. Die Risikoanalyse kann dort nicht umgesetzt werden.

Gibt es nun doch noch Chancen, dass in Kalbe ein neues Feuerwehrgerätehaus mit finanzieller Unterstützung durch Landesfördermittel gebaut wird? Bislang wurden vom Finanzministerium trotz einer Verpflichtungsermächtigung keine solchen Mittel ans Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt freigegeben (Volksstimme berichtete). Doch nun bewegt sich etwas.

Zumindest kann das Ministerium für Inneres nun einmalig über eine vom Finanzministerium freigegebene Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 zur Förderung von Feuerwehrhäusern verfügen. Insgesamt stehen 2,35 Millionen Euro dafür bereit, wie die Pressestelle des Ministeriums auf Anfrage informiert. Antrag aus Kalbe ist nur einer von mehrerenAnträge für diese Fördermittel liegen aber bereits aus verschiedenen Kommunen des Landes vor. Darunter befindet sich auch der Förderantrag aus Kalbe, wie das Ministerium mitteilt. Beantragt wurde eine Förderung von mehr als einer Million Euro. Die Gesamtmaßnahme kostet etwa das Dreifache. Die Antragsfrist läuft noch. So können noch bis Monatsende weitere Anträge eingereicht werden. „Erst danach wird endgültig entschieden, welche Projekte gefördert werden können. Ein genaues Datum dafür kann noch nicht benannt werden“, heißt es in der Mitteilung aus dem Ministerium.

Risikoanalyse kann nicht ungesetzt werden

Zumindest können Stadtvertreter und Feuerwehrkameraden auf eine Förderung für die Errichtung eines modernen Gerätehauses mit sieben Stellplätzen an der Feldstraße in Kalbe hoffen. Zum Jahresbeginn sah das noch anders aus. Die Pläne zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Kalbe lagen auf Eis, da nicht abzusehen war, dass Fördergelder fließen. Zwar standen dem Innenministerium für den Bereich der Feuerwehren nach dem vom Landtag beschlossenen Haushaltsplan 14,65 Millionen Euro für das Jahr 2022 und 17,65 Millionen Euro für 2023 zur Verfügung, doch diese Mittel wurden trotz einer Haushaltsfestlegung seitens des Finanzministeriums nicht freigegeben. Lediglich 7,41 Millionen Euro für 2022 sind ausgeteilt worden. Und diese Mittel waren auch nicht für den Neubau von Feuerwehrgerätehäusern, sondern zur Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gedacht.

Wie dringend der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Kalbe ist, machte Ortswehrleiter Ramón Rulff bereits bei früheren Gesprächen zu diesem Thema deutlich. „Wir können die Risikoanalyse nicht umsetzen.“ So könne derzeit kein neues Fahrzeug angeschafft werden, da am jetzigen Standort in der Schulstraße kein Platz vorhanden sei. Auch müssten Kameraden bei Einsätzen auf der Straße ins Fahrzeug einsteigen, da in der Fahrzeughalle selbst zu wenig Platz dafür sei.