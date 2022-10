Kalbe: Wie zufrieden sind die Neuendorfer mit dem Ergebnis der Arbeiten?

Neuendorf am Damm - Mit dem Ergebnis der Ausbauarbeiten der Landesstraße (L) 21 in Neuendorf am Damm ist der Ortschaftsrat zufrieden. Die Firma habe gute Arbeit geleistet. „Das ist gut gelaufen, sehr gut sogar“, berichtet Thomas Kusch. Als Ortschaftsratsmitglied war er bei Bauberatungen vor Ort anwesend, hatte im Blick was passiert und konnte Anmerkungen machen.