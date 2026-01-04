Neues Projekt startet Kalbe zwischen 1933 und 1990
Es gibt eine Zeitspanne in der Kalbenser Stadtgeschichte, deren Dokumentation noch Lücken aufweist. Die sollen nun gefüllt werden. Dazu gibt es einen konkreten Plan.
Kalbe - „Kleine weiße Friedenstaube“: Das Lied, das da auf dem Handy erklingt, wenn jemand den QR-Code unter der steinernen Taube im Alten Wachhaus scannt, ist ein musikalischer Klassiker der DDR-Geschichte. Und genau um die, aber auch um die Jahre davor, soll es bei einem neuen Projekt des Kalbenser Kultur- und Heimatvereins gehen. Dessen Dreh- und Angelpunkt soll dann allerdings nicht das Burg- und Heimatmuseum werden.