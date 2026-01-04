Es gibt eine Zeitspanne in der Kalbenser Stadtgeschichte, deren Dokumentation noch Lücken aufweist. Die sollen nun gefüllt werden. Dazu gibt es einen konkreten Plan.

Hieran erinnern sich noch viele ältere Kalbenser: So sah der Denkmalplatz in den 1960er Jahren aus.

Kalbe - „Kleine weiße Friedenstaube“: Das Lied, das da auf dem Handy erklingt, wenn jemand den QR-Code unter der steinernen Taube im Alten Wachhaus scannt, ist ein musikalischer Klassiker der DDR-Geschichte. Und genau um die, aber auch um die Jahre davor, soll es bei einem neuen Projekt des Kalbenser Kultur- und Heimatvereins gehen. Dessen Dreh- und Angelpunkt soll dann allerdings nicht das Burg- und Heimatmuseum werden.