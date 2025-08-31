Lachs und Meerforelle sollen in der Nuthe wieder heimisch werden. Aus dem Grund ist das Angeln in dem Gewässer nicht mehr das ganze Jahr über erlaubt. Bei Missachtung drohen Strafen.

Achtung neues Angelverbot! Wann auf welchem Streckenabschnitt der Zerbster Nuthe nicht mehr geangelt werden darf

Das Angeln in der Nuthe wir fortan drastisch eingeschränkt.

Zerbst - Mal eben mit dem Boot auf der Elbe bis zur Nuthe-Mündung fahren, um dort ankernd Lachsen oder Meerforellen aufzulauern – das soll fortan unterbunden werden. Zugleich wird das Angeln in den Nutheläufen selbst drastisch eingeschränkt.