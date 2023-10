Gardelegen - Franziska Peinelt

Anstatt qualmender Köpfe gab es am vergangenen Freitag dampfende Backöfen. Clara, Sophia und Marie versorgen ihre Mitschüler mit Pizzen, deren Duft durch das ganze Schulgebäude zog. Anlass des unterrichtsfreien Tages war ein Geburtstag: Vor genau 10 Jahren wurde der Neubau der Sekundarschule Karl-Marx offiziell übergeben.

Kreativ: Mourice Neu, Lucy Schüler und Lena Borchardt (von links.) bauten aus zwei Kartoffeln eine Kartoffeluhr. Foto: Franziska Peinelt

Schulleiterin Solveig Lamontain, ihr Lehrerteam und alle Schüler feierten das mit einem bunten Tag. Gefeiert wurde nicht nur den Neubau der Schule, sondern auch den neuen Containeranbau, der nach den Herbstferien genutzt wird.

Auch die ehemaligen Schulleiter, Wolf-Dieter Thurm und Horst-Dieter Radtke, Bürgermeisterin Mandy Schumacher, der ehemalige Landrat Michael Ziche und Luise Leuschner vom Schulamt ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen und schauten an dem besonderen Tag in der Schule vorbei.

So sehen die neuen Schulcontainer von innen aus. Foto: Franziska Peinelt

Um den Schülern einen besonderen Tag zu bieten, hatten sich die Lehrer im Vorfeld zusammengesetzt und überlegt, wie eine schöne Feier, für Schüler und Lehrer, aussehen könnte. Dazu zählten nun unter anderem physikalische Experimente und ein Escape-Room, wo sich die Schüler anhand von Rätseln aus einem Raum befreien mussten.

Insgesamt gab es 26 Stationen, die im Schulgebäude und auch auf dem Schulhof zu finden waren. Die Angebote wurden von den Schülern gut genutzt. Sowohl die Sparkasse als auch die Feuerwehr aus Gardelegen waren mit dabei und boten sportlichen Aktionen an. Auch die Eltern der Schüler hatten ihren Beitrag am vergangenen Freitag geleistet. Jeweils zwei Elternteile aus jeder Klasse hatten Kuchen gebacken, der in der Eingangshalle der Sekundarschule kostenlos an alle verteilt wurde.