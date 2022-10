Keine Aussicht auf Städtebauförderung?: Kalbe und Bismark gehen neuen Weg

In den zurückliegenden Jahren hat die Kalbenser Stadtverwaltung mehrfach versucht, über das Programm Städtebauförderung an finanzielle Mittel zu gelangen. Bislang erfolglos. „Wir scheiterten an der Einwohnerzahl“, berichtet Bürgermeister Karsten Ruth. Da Kalbe keine 10.000 Einwohner aufweist, wurde die Kommune von den Fördermittelgebern bisher nicht berücksichtigt. Nun könnte sich dies aber ändern.