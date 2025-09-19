Protest im Ortschaftsrat Kita Kloster Neuendorf - „Wir verlieren ein Herzstück“
Entscheiden wird es der Gardelegener Stadtrat. Aber auf dem Papier steht es bereits: Die Zukunft der Kita Kloster Neuendorf ist ungewiss.
19.09.2025, 17:56
Kloster Neuendorf. - Unter dem Punkt „Anpassung der Kindertagesstätten-Landschaft“ wird der Stadtrat im Oktober Entscheidungen treffen müssen, die nicht unbedingt leicht und vor allem beliebt sein werden. Unter anderem geht es um die Zukunft der Kita Klosterspatzen in Kloster Neuendorf.