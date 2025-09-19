Entscheiden wird es der Gardelegener Stadtrat. Aber auf dem Papier steht es bereits: Die Zukunft der Kita Kloster Neuendorf ist ungewiss.

Die Kita Klosterspatzen in Kloster Neuendorf. Deren Zukunft ist ungewiss.

Kloster Neuendorf. - Unter dem Punkt „Anpassung der Kindertagesstätten-Landschaft“ wird der Stadtrat im Oktober Entscheidungen treffen müssen, die nicht unbedingt leicht und vor allem beliebt sein werden. Unter anderem geht es um die Zukunft der Kita Klosterspatzen in Kloster Neuendorf.