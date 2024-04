Mit Experten sollten Bürger in Gardelegen darüber sprechen, was die EU für den ländlichen Raum bedeutet. Doch die Bürger kamen offensichtlich kaum zu Wort und ihre Fragen blieben unbeantwortet.

Gardelegen - Äußerst irritiert kam unsere Praktikantin vom „EU-Dialog“ in Gardelegen zurück in die Redaktion. „Was die EU für ländliche Räume tut – und noch tun könnte“ lautete der Titel der Gesprächsrunde. Tja, was könnte die EU tun? Vielleicht in einem angekündigten „Dialog“ die Bürger tatsächlich zu Wort kommen lassen und sich für deren Anliegen interessieren? Das, so unsere Praktikantin, sei nämlich kaum passiert.