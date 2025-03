Firmeninsolvenz in Gardelegen

Gardelegen - Der größte Produktionsbetrieb in Gardelegen ist zahlungsunfähig – die Nachricht sorgte in dieser Woche für große Aufregung. Der Aufreger der Woche steckt für mich aber im Detail. Und zwar in einem kleinen Nebensatz, den der Volksstimme – deutlich vor der offiziellen Mitteilung – ein Mitarbeiter schrieb.