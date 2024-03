Seit einem halben Jahr gibt es in Kalbe keine Tourist-Info mehr. Das soll sich nun ändern. Die Stadt hat die Stelle neu ausgeschrieben und attraktiver gemacht.

Foto: vs

Kalbe - Die Stadt Kalbe hat die Stelle in der Tourist-Info neu ausgeschrieben. Endlich, möchte unsereins laut rufen! Denn was ist das für ein staatlich anerkannter Erholungs- und Reha-Standort, in dem es keine Anlaufstelle für Besucher gibt?