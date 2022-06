Körbe gegen Gewalt: 20. Streetballturnier in Kalbe

Das Streetballturnier „Körbe gegen Gewalt“ in Kalbe war in der Vergangenheit ein Garant für Rekorde im Bezug auf die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften. Ist es den Gastgebern auch in diesem Jahr, zum 20. Streetballturnier, gelungen, den jüngsten Rekord zu brechen?

Die „Abenteurer“ der Kita Schatzkästchen aus Kalbe (gelbe T-Shirts) treten gegen die „Wilden Jungs“ der Kita Märchenland in Kalbe an.

Kalbe - Bereits 2020 sollte das 20. Streetballturnier über die Bühne gehen. Coronabedingt musste dieses Ereignis verschoben werden. Ist es nach zweijährige Pause gelungen, einen Besucherrekord aufzustellen?

Kinderlachen, Bälle, die in Körben versenkt werden, buntes Treiben, sportbegeisterte Fans und Zuschauer – das alles war am Sonnabend auf dem Kulturhausplatz Kalbe zu erleben. Zum 20. Mal trugen dort Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Streetballturnier „Körbe gegen Gewalt“ aus. Es ist eine Kooperation zwischen der Arbeiterwohlfahrt (Awo), dem Verein für Leibesübungen (VfL) Kalbe, Sektion Basketball, und dem Kreissportbund.

Und wieder gab es einen Teilnehmerrekord. Gingen beim jüngsten Turnier 2019 insgesamt 43 Mannschaften an den Start, traten diesmal 45 Mannschaften aller Altersklassen sowie in Kita-Staffel, Awo-Staffel und Familienstaffel an. „Und das nach zwei Jahren coronabedingter Pause. Das ist großartig“, ist Thomas von Glahn, Leiter der Awo-Tagesgruppe Kalbe und Hauptinitiator des Turniers, erfreut. Er erinnert daran, dass 2001 beim ersten Turnier gerade einmal 14 Mannschaften teilnahmen.

Seit Jahren wachsende Teilnehmerzahl

„Wir sind stetig gewachsen.“ Und das so stark, dass seit dem neunten Turnier die einzelnen Staffeln zeitversetzt antreten müssen. So dauert das Turnier seither den gesamten Tag über an. „Anders ist das einfach nicht zu händeln“, so Thomas von Glahn.

Auf dem Beton des Kulturhausplatzes sahen die Besucher aber nicht nur den Spielern beim Streetball zu. So waren auch Stände aufgebaut. Bei der Mobilen Jugendarbeit der Awo beispielsweise konnten sich die Teilnehmer eigene Button gestalten. Kinder konnten sich ein fantasievolles Gesicht schminken lassen. Und natürlich fehlte die Verpflegung nicht. So gab es Brötchen, Kuchen, Melonen, Bananen, Getränke und weitere Stärkung mehr. Dafür sorgten das Verpflegungsteam, das Unterstützung von Sponsoren und Spendern erhielt. Auch Eltern der beteiligten Kinder gaben Kuchenspenden ab.